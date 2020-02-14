Выставка

В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка новых археологических экспонатов

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова проходит выставка новых археологических экспонатов, сообщает пресс-служба учреждения.

На выставке представлены разнотипные предметы музейного значения: браслеты, бусинки, зеркала, керамика, топоры, стрелы, женские украшение и многое другое.

Как отметила научный сотрудник по археологии Роза Измайлова, коллекция относится к эпохе средневековья.

«Это очень интересная и ценная коллекция для нашего музея. Хочется сказать большое спасибо поисковику, жителю сельского поселения Яндаре Султыгову Амирхану Баматгиреевичу за богатый ассортимент переданных экспонатов», — сказала она.

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