В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка новых археологических экспонатов

На выставке представлены разнотипные предметы музейного значения: браслеты, бусинки, зеркала, керамика, топоры, стрелы, женские украшение и многое другое.

Как отметила научный сотрудник по археологии Роза Измайлова, коллекция относится к эпохе средневековья.

«Это очень интересная и ценная коллекция для нашего музея. Хочется сказать большое спасибо поисковику, жителю сельского поселения Яндаре Султыгову Амирхану Баматгиреевичу за богатый ассортимент переданных экспонатов», — сказала она.