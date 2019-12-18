Выставка

В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка к 110-летию классика ингушской литературы Хамзата Осмиева

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова проходит фотодокументальная выставка, посвященная 110-летию классика ингушской литературы Хамзата Осмиева, сообщает пресс-служба учреждения.

На выставке представлены книги о жизни и творчестве поэта, а также фотографии его и его семьи.

Хамзат Сосиевич Осмиев — автор школьных учебников и хрестоматий по ингушской литературе. Десятки его прозаических и поэтических сборников вошли в золотой фонд национальной литературы. Его произведения переведены на многие языки разных народов. Осмиев Хамзат совместно с писателем Х.-Б. Муталиевым в 1940 году выпустил первый том ингушского фольклора. Его перу также принадлежат переводы произведений русских классиков на ингушский язык.

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