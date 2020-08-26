На выставке представлены фотокопии работ художника князя Григория Гагарина из его альбомов «Костюмы Кавказа» и «Живописный Кавказ», изданных в Париже в середине XIX века.

«Григорий Гагарин показал миру ошеломляющие пейзажи и прекрасные лица горцев и горянок, обнажил нравы и культуру народов, населяющих Кавказ: ингушей, черкесов, кабардинцев, лезгин, чеченцев и т. д. Гагарин открыл миру другой Кавказ — не тот, что просвечивает сквозь строки военных донесений. Не дикий, а самобытный, не коварный, а мужественный, не грубый, а исполненный достоинства», — сказано в релизе.

Уникальные фотокопии работ художника представлены в разных музеях Российской Федерации. На них изображены костюмы народов Кавказа, бытовые сюжеты, батальные сцены, обряды и традиции горцев.

Выставка будет доступна посетителям до 7 сентября.