Выставка

В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка «Гагарин — певец Кавказа»

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова состоялось открытие межрегиональной выставки «Гагарин — певец Кавказа», сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены фотокопии работ художника князя Григория Гагарина из его альбомов «Костюмы Кавказа» и «Живописный Кавказ», изданных в Париже в середине XIX века.

«Григорий Гагарин показал миру ошеломляющие пейзажи и прекрасные лица горцев и горянок, обнажил нравы и культуру народов, населяющих Кавказ: ингушей, черкесов, кабардинцев, лезгин, чеченцев и т. д. Гагарин открыл миру другой Кавказ — не тот, что просвечивает сквозь строки военных донесений. Не дикий, а самобытный, не коварный, а мужественный, не грубый, а исполненный достоинства», — сказано в релизе.

Уникальные фотокопии работ художника представлены в разных музеях Российской Федерации. На них изображены костюмы народов Кавказа, бытовые сюжеты, батальные сцены, обряды и традиции горцев.

Выставка будет доступна посетителям до 7 сентября.

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