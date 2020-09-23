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В краеведческом музее Ингушетии проходит персональная выставка Хож-Ахмеда Имагожева, приуроченная к его 60-летию

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В Государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова состоялось открытие персональной выставки народного художника Ингушетии Хож-Ахмеда Имагожева, приуроченной к его юбилею, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

24 сентября талантливому художнику исполняется 60 лет. Свой юбилей Хож-Ахмед Имагожев встретил в кругу близких, друзей и коллег чуть раньше положенной даты. Поздравить юбиляра пришли заслуженные деятели культуры: художники, историки, писатели, актеры.

Почетным гостем на мероприятии стал заместитель министра культуры Рустам Таркоев, который зачитал приветственный адрес от главы профильного ведомства республики.

Стоит отметить, что со многими работами народного художника посетители знакомы уже давно, так как они публикуются в печатных изданиях и социальных сетях. Как отмечает сам художник, своих работ он насчитывает более тысячи, подавляющая часть из них сегодня находится за пределами нашей страны.

По окончании мероприятия юбиляру были преподнесены памятные подарки.

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