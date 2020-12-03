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В краеведческом музее Ингушетии проходит фотодокументальная выставка ко Дню Неизвестного солдата

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова проходит фотодокументальная выставка, посвященная Дню Неизвестного солдата, сообщила пресс-служба учреждения.

«Тысячи и тысячи бойцов значатся в Книге Памяти без вести пропавших. Эти бойцы и командиры Красной Армии так и остались лежать там, где их настигла смерть: в обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах или воронках, а порой и под открытым небом. В полях, лесах и болотах России до сих пор лежат безвестные останки воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Сейчас лишь очень немногим воинам, чьи останки находят поисковики, удается вернуть имена. Остальные так и остаются неизвестными солдатами той далекой и страшной войны», — рассказал директор музея Магомет Сагов.

По его словам, в Поисковое движение России с каждым годом вливается все больше участников. Есть поисковые отряды и в Ингушетии, в том числе группа «Поиск» при музее краеведения имени Тугана Мальсагова.

«Сотрудники музея участвуют в «Вахте памяти» на местах сражений Великой Отечественной войны и сотрудничают с архивами РФ по поиску без вести пропавших. В результате этой работы многие неизвестные солдаты обретают имена, а родственники узнают о судьбе отцов и дедов», — отметил Магомет Сагов.

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