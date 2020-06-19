Конкурс

В краеведческом музее Ингушетии подвели итоги конкурса, приуроченного ко Дню России

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В Ингушском государственном музее краеведения подвели итоги детского конкурса чтецов и художников, приуроченного ко Дню России, сообщила пресс-служба учреждения.

Конкурс ввиду карантина проводился онлайн, дети присылали свои рисунки и видеозаписи с исполнением песен и стихов, посвященных Ингушетии и России.

В номинации «Лучший рисунок о родине, России и Ингушетии» первое место заняли Ева и Адам Могушковы, второе место — Хяди Шахмурзиева, третье — Ахмед и Имана Колоевы.

В номинации «Конкурс песен и стихов, приуроченных ко Дню России» на первом месте — Абдул-Рахим Гетогазов, на втором — Мухаммад Мамилов, на третьем — Абдул-Малик Манкиев.

Финалистов наградят настольными сувенирами акрилайтами без подсветки, выполненными в виде развернутого свитка, у основания которого фасад здания музея имени Тугана Мальсагова.

Инициатором разработки макета премии выступили директор музея Магомед Сагов и пресс-секретарь музея, член регионального отделения Союза женщин России Надин Цицкиева.

После снятия карантинных мер администрация музея передаст награды каждому победителю. Всем остальным участникам будут вручены почетные грамоты Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова, сказано в релизе.

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