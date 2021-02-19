«В нашей республике ежегодно отмечается эта трагическая дата. Уже 77 лет прошло с того черного дня для ингушей — 23 февраля 1944 года, когда весь народ был выслан в Казахстан и Киргизию. Долгих 13 лет в изгнании не сломили сильный дух ингушского народа, наши предки не потеряли своего достоинства и сохранили в тяжелое время надежду на будущее. Наш народ не исчез и не сошел с исторической арены после трагедии 1944 года», — рассказала газете «Ингушетия» ученый секретарь музея Зарема Олигова.

На выставке представлены фотографии, документы, предметы быта репрессированных, а также книги и статьи из газет, посвященные этой теме.

«Мы, потомки, отдаем дань памяти нашим старшим поколениям. Молодежь тоже должна знать свою историю в цифрах, фактах, рассказах очевидцев», — заключила Олигова.