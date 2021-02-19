Депортация

В краеведческом музее Ингушетии открылась выставка «Черный февраль — 44»

0

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова открылась новая книжно-иллюстративная выставка «Черный февраль — 44», посвященная 77-летию депортации ингушского народа, сообщила пресс-служба учреждения.

«В нашей республике ежегодно отмечается эта трагическая дата. Уже 77 лет прошло с того черного дня для ингушей — 23 февраля 1944 года, когда весь народ был выслан в Казахстан и Киргизию. Долгих 13 лет в изгнании не сломили сильный дух ингушского народа, наши предки не потеряли своего достоинства и сохранили в тяжелое время надежду на будущее. Наш народ не исчез и не сошел с исторической арены после трагедии 1944 года», — рассказала газете «Ингушетия» ученый секретарь музея Зарема Олигова.

На выставке представлены фотографии, документы, предметы быта репрессированных, а также книги и статьи из газет, посвященные этой теме.

«Мы, потомки, отдаем дань памяти нашим старшим поколениям. Молодежь тоже должна знать свою историю в цифрах, фактах, рассказах очевидцев», — заключила Олигова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава бандргруппы ответит в суде за нападения на посты ДПС в Ингушетии и подрыв бронетранспортера
В Ингушетии отработают механизмы взаимодействия ведомств при возникновении лесных пожарах
Из 11 миллиардов рублей долгов Ингушетия уже погасила больше половины суммы
В Ингушетии закупили 10 кубов полезных бактерий для очистки воды
Республиканский закон об архивном деле в Ингушетии — главное событие 2020 года, считает руководитель учреждения
Следственное управление СК России по Ингушетии обратило внимание граждан на телефонную линию «Ребенок в опасности»
В Ингушетии состоялся семинар для руководителей хореографических коллективов домов культуры республики
В Магасе в ходе рейда выявили 10 незаконных шлагбаумов
Студенты юридического факультета ИнгГУ провели памятное мероприятие, посвященное 77-й годовщине депортации
В 2020 году в Ингушетии увеличились разводы, мальчиков родилось больше, чем девочек
В Зязиков-Юрте в рамках акции «Культура для школьников» прошли мастер-классы по национальной кухне

Главное

Яндекс.Метрика

 