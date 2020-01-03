Память

В краеведческом музее Ингушетии откроется выставка «Малгобекская оборонительная операция»

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С 3 по 15 января в Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова будет проходить выставка «Малгобекская оборонительная операция», сообщает пресс-служба учреждения.

3 января исполняется 77 лет со дня освобождения Малгобека от немецко-фашистских захватчиков.

«Эта дата навсегда вошла в историю. Тысячи советских солдат и офицеров разных национальностей сражались в легендарной битве за Кавказ. В течение месяца в ходе ожесточенных боев Малгобек 14 раз переходил из рук в руки. Понеся большие потери, враг отступил, тем самым было положено начало освобождения Кавказа от фашистских захватчиков», — рассказал директор музея Магомет Сагов.

По его словам, жители Ингушетии наравне с солдатами и офицерами Красной армии покрыли себя воинской славой, что нашло свое отражение в Указе Президента России о присвоении Малгобеку звания «Город воинской славы».

На выставке представлены книги, фотографии, документы и экспонаты времен войны. Часть материала об обороне Малгобека собрана ингушским писателем Ахметом Боковым. В зале музея есть уголок с именами защитников Малгобека, среди них Туган Мальсагов, Султан Цороев, Хасим Аушев, Абубек Маматиев, Гирихан Балаев, Тамара Албагачиева и многие другие.

«Мы должны знать свою историю и бережно хранить память о героях. Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарности всем тем, кто не жалея сил, а порой и жизни, защищал Малгобек от немецко-фашистских захватчиков, и низко преклоняем головы перед павшими героями», — отметил Сагов.

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