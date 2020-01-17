В краеведческом музее Ингушетии откроется выставка «Летопись истории рода Кокурхоевых»

Выставка проводится в рамках межмузейных выставок, и материал для нее представлен из фондов Мемориального комплекса жертвам репрессий.

В основу экспозиции легли материалы из книги Алихана Килиматова «Кокурхой. История, факты, документы». На выставке представлены фотографии родовых башенных комплексов Кекки и Нилхе. Жители этих сел подверглись коллективной депортации за помощь абреку Зелимхану Харачоевскому.

Здесь же представлены фотографии представителей рода, сыгравших заметную роль в истории Ингушетии и России. Это участники войн, общественно-политические и государственные деятели, духовные лица, ученые, спортсмены, врачи, учителя, представители многих профессий, своим трудом и личными качествами заслужившие авторитет как в роду, так и среди ингушского народа в целом.

Открытие мероприятия состоится в 15:00. Выставка продлится до 7 февраля текущего года.