Выставка

В краеведческом музее Ингушетии откроется выставка «Летопись истории рода Кокурхоевых»

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20 января в Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова состоится открытие фотодокументальной выставки «Летопись истории рода Кокурхоевых», сообщает пресс-служба учреждения.

Выставка проводится в рамках межмузейных выставок, и материал для нее представлен из фондов Мемориального комплекса жертвам репрессий.

В основу экспозиции легли материалы из книги Алихана Килиматова «Кокурхой. История, факты, документы». На выставке представлены фотографии родовых башенных комплексов Кекки и Нилхе. Жители этих сел подверглись коллективной депортации за помощь абреку Зелимхану Харачоевскому.

Здесь же представлены фотографии представителей рода, сыгравших заметную роль в истории Ингушетии и России. Это участники войн, общественно-политические и государственные деятели, духовные лица, ученые, спортсмены, врачи, учителя, представители многих профессий, своим трудом и личными качествами заслужившие авторитет как в роду, так и среди ингушского народа в целом.

Открытие мероприятия состоится в 15:00. Выставка продлится до 7 февраля текущего года.

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