Конкурс

В краеведческом музее Ингушетии наградили победителей конкурсов, приуроченных ко Дню России

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова состоялось награждение победителей конкурсов, посвященных Дню России, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба учреждения.

Мероприятие приурочили ко Дню Государственного флага Российской Федерации, который в стране отметят завтра, 22 августа.

Напомним, что победителями в конкурсе «Лучший рисунок о Родине, России и Ингушетии» стали Ева и Адам Могушковы; Хяди Шахмурзиева; Ахмед и Имана Колоевы. В конкурсе песен и стихов ко Дню России победили Абдул-Рахим Гетогазов, Мухаммад Мамилов и Абдул-Малик Манкиев. Им были вручены сувениры и грамоты.

Лучшие работы юных талантов были размещены на странице краеведческого музея в «Инстаграм».

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