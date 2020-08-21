В краеведческом музее Ингушетии наградили победителей конкурсов, приуроченных ко Дню России

Мероприятие приурочили ко Дню Государственного флага Российской Федерации, который в стране отметят завтра, 22 августа.

Напомним, что победителями в конкурсе «Лучший рисунок о Родине, России и Ингушетии» стали Ева и Адам Могушковы; Хяди Шахмурзиева; Ахмед и Имана Колоевы. В конкурсе песен и стихов ко Дню России победили Абдул-Рахим Гетогазов, Мухаммад Мамилов и Абдул-Малик Манкиев. Им были вручены сувениры и грамоты.

Лучшие работы юных талантов были размещены на странице краеведческого музея в «Инстаграм».