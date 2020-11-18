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В конце ноября в Ингушетии планируется провести масштабный антинаркотический форум

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26 ноября текущего года в центре культурного развития Магаса состоится масштабный форум, целью которого станет изучение передового опыта общероссийских общественных антинаркотических движений и введение в правовое поле существующих республиканских волонтерских сообществ.

Об этом сообщил руководитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Волков на заседании антинаркотической комиссии под председательством Главы региона Махмуда-Али Калиматова.

По его словам, в рамках форума запланирована работа четырех секций. Первая посвящена профилактике потребления наркотических средств, вторая — антинаркотической деятельности общественных объединений на территории республики, третья — общественному контролю, осуществляемому гражданскими активистами, и последняя — ресоциализации наркозависимых и развитию института наставничества.

Всего в мероприятии ожидается участие 50 человек. Это ведущие федеральные эксперты, специалисты, изучающие проблемы профилактики наркомании и наркопреступности, представители органов власти, общественности и духовенства.

Среди спикеров мероприятия — руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, председатель совета Фонда по формированию духовно-нравственного и физически здорового поколения «Аль-Амин» Марат Султанов, глава Всероссийского общественного движения «Стопнаркотик» Сергей Полозов,. А также координатор Общероссийской общественной организации «Общее дело» Алексей Дегтярев, председатель совета ООД «Антидилер» Максим Шарин, тренер обучающих программ проекта «Школа консультанта по вопросам зависимости», «Комплексный подход в реабилитации зависимых от психотропных веществ» Анвер Вахидов и другие.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Калиматов отметил важность обсуждаемой темы и подчеркнул, что все организационные вопросы должны быть решены на высоком уровне, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

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