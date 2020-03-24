В конце апреля в Москве пройдут Дни культуры и спорта Республики Ингушетия

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С 27 по 29 апреля текущего года в Москве пройдут Дни культуры и спорта Республики Ингушетия. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

Организаторами мероприятия выступают Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия. Фестиваль ингушской культуры представит регион широкой публике как самобытный край с уникальной культурой и традициями.

В рамках мероприятия запланирован показ документального фильма о спортивных и культурных обычаях ингушского народа, об историко-культурном наследии и туристическом потенциале республики, а также выставка изделий народных промыслов, фото и художественных картин, посвященных национальным видам спорта.

Место проведения фестиваля: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1, ГБУ «Московский дом национальностей», ст. метро «Красные ворота».

Начало фестиваля: 27 апреля — в 18:00 ч, в последующие дни — с 14:00 до 20:00. Телефон для справок: +7 (916) 579-12-74.

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