В колледжах Ингушетии планируется ввести новые предметы по истории республики

«В ходе заседания союза подробно обсуждался вопрос о внесении изменений в образовательный процесс, предусматривающих введение в учебные планы всех ссузов региона национально-регионального компонента дисциплин «История религии» и «История Ингушетии» с 1 сентября 2021 года», — сказал собеседник издания.

Он пояснил, что особое внимание руководителей колледжей теме введения в учебный план упомянутых факультативных занятий приковано в связи с ростом наркомании в регионе, проблемой асоциального поведения части молодежи и изучения истории родного края.

Участники заседания отметили, что обращение к вопросам веры может помочь студентам по-новому осмыслить суть жизни, скорректировать поведение и тем самым посодействовать в рекреации.

По итогам собрания сформирован проект решения о введении упомянутых предметов, который направлен на согласование в министерство образования и науки республики.

По мнению председателя Союза директоров ссузов Ингушетии Алихана Алиханова, включение этих дисциплин в учебные планы колледжей позволит молодежи узнать больше о своей религии, запрещенных вещах, которые недопустимы для приверженцев ислама.

«Думаю, что будущие преподаватели основ религии, которые будут работать в колледжах, будут проводить разъяснительные беседы по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Эта работа принесет свои плоды, большую пользу нашему региону», — рассказал газете «Ингушетия» Алиханов.

Напомним, с предложением ввести в ссузах занятия по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию учащихся и студентов на встрече с Главой Ингушетии выступил имам села Барсуки Муса Дудургов.

Известный богослов предложил ввести в учебно-воспитательный процесс высших и средних специальных учебных заведений региона элемент укрепления духовно-нравственных ценностей, чтобы предотвратить рост наркомании и связанной с ней преступности.

Поддержав эту идею, руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов отметил, что одна из опор борьбы с негативными явлениями — работа религиозных деятелей, чей авторитет и наставления со знанием исламского богословия способны уберечь больше жизней, чем любые другие назидательные или карательные меры.

По данным главного нарколога Минздрава республики Джамбулата Ваделова, на наркологическом учете на текущий момент в Ингушетии состоит около 1,6 тыс. человек, из них 237 — диспансерно, 1 тыс. 359 находятся на профилактическом учете. По сравнению с прошлым годом это количество увеличилось на 39 наркозависимых. Подавляющее большинство — молодые люди до 35 лет.