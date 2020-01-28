В книжных магазинах Сунжи прошла проверка литературы на предмет наличия пропаганды экстремизма

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Экспертный совет по оценке литературы, видео-, аудио- и других материалов религиозного содержания на предмет наличия в них элементов пропаганды экстремизма и терроризма проверил торговые точки на территории аэропорта «Магас», а также в городе Сунжа, сообщает пресс-служба Миннаца Ингушетии.

В ходе проверок с продавцами и владельцами магазинов были проведены разъяснительные беседы о необходимости тщательной проверки реализуемой продукции.

До их сведения доведена информация о наличии на сайте Минюста России поисковой страницы, на которой размещён полный федеральный перечень запрещённых экстремистских материалов. Даны соответствующие разъяснения о методике проверки, сказано в релизе.

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