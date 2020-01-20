В карабулакской гимназии была проведена акция по профилактике детской дорожной безопасности

По информации пресс-службы мэрии города, организаторами акции в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» выступили совместно администрация Карабулака, отдел ГИБДД МВД России по Карабулаку, а также представители общеобразовательного учреждения.

С учащимися младших классов прошли тематические беседы по основным правилам безопасного поведения на улице. Дети получили знания о сигналах светофора и правилах дорожного движения, познакомились с указательными и запрещающими дорожными знаками.

В завершение акции школьникам подарили светоотражающие браслеты (фликеры) с проведением инструктажа по их использованию. Такой элемент позволит лучше заметить ребёнка, если на улице темно. Это особенно актуально для зимнего времени года, в пасмурную и дождливую погоду.