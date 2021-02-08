В Карабулаке в рамках нацпроекта благоустроят «народный стадион»

Одним из победителей рейтингового электронного голосования по проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в текущем году, стала многофункциональная спортивная площадка на улице Кирова.

Это общедоступное сооружение по типу «народный стадион» для занятий на открытом воздухе физической культурой и спортом было построено в 2016 году в рамках государственно-частного партнёрства.

Кроме реконструкции мини-стадиона, в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» также планируется проведение работ по асфальтированию дорог (улицы Загородная и Рабочая), строительству тротуаров (улицы Кирова, Загородная, Рабочая и Градусова), устройству освещения (улицы Кирова и Рабочая).