Нацпроекты

В Карабулаке в рамках нацпроекта благоустроят «народный стадион»

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В 2021 году в Карабулаке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» планируется благоустройство пяти общественных территорий.

Одним из победителей рейтингового электронного голосования по проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в текущем году, стала многофункциональная спортивная площадка на улице Кирова.

Это общедоступное сооружение по типу «народный стадион» для занятий на открытом воздухе физической культурой и спортом было построено в 2016 году в рамках государственно-частного партнёрства.

Кроме реконструкции мини-стадиона, в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» также планируется проведение работ по асфальтированию дорог (улицы Загородная и Рабочая), строительству тротуаров (улицы Кирова, Загородная, Рабочая и Градусова), устройству освещения (улицы Кирова и Рабочая).

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