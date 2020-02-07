В Карабулаке в ближайшее время откроется детский сад «Сказочный мир»

Детский сад на 220 мест, расположенный в третьем микрорайоне города, посетил в очередной раз мэр Магомед-Башир Осканов, сообщила его пресс-служба. На данное время создана рабочая группа по проведению инвентаризации оборудования объекта завершённого строительства, передаваемого региональным министерством образования на баланс подведомственной организации.

Градоначальник в ходе инспекционного визита указал на некоторые моменты, которые нужно исправить до открытия садика. Магомед-Башир Осканов пожелал процветания детскому саду, дальнейшего развития и долгих лет работы.