В Карабулаке в ближайшее время намечено проведение ряда мероприятий антитеррористического характера

Об этом было заявлено на семинаре-совещании в мэрии по исполнению комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Карабулаке. В мероприятии под председательством вице-мэра Азраила Джандигова приняли участие представители антитеррористической комиссии города, подведомственных организаций, местного молодёжного совета.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города, повестка дня встречи касалась вопросов профилактики экстремизма и терроризма в молодёжной среде, а также информационного противодействия распространению указанных негативных явлений. По итогам собрания принято решение активизировать работу по обоим направлениям.