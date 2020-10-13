Антитеррор

В Карабулаке в ближайшее время намечено проведение ряда мероприятий антитеррористического характера

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В Карабулаке в ближайшее время намечено проведение бесед с молодёжью на тему «Терроризм — угроза обществу», шахматного турнира и выставки творческих проектов учащихся под лозунгом «Нет терроризму и экстремизму!».

Об этом было заявлено на семинаре-совещании в мэрии по исполнению комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Карабулаке. В мероприятии под председательством вице-мэра Азраила Джандигова приняли участие представители антитеррористической комиссии города, подведомственных организаций, местного молодёжного совета.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города, повестка дня встречи касалась вопросов профилактики экстремизма и терроризма в молодёжной среде, а также информационного противодействия распространению указанных негативных явлений. По итогам собрания принято решение активизировать работу по обоим направлениям.

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