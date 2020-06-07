Авария

В Карабулаке устраняют последствия повреждения водопровода во время укладки асфальта

0

Жители Карабулака остались без холодной воды воду из-за повреждения трубопровода, сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации.

«При проведении подрядчиками ремонтных работ по укладке асфальта по улице Кирова случайно задета водопроводная труба, поэтому прекращена подача воды в городе», — сказал представитель мэрии.

Он пояснил, что на текущий момент бригада специалистов проводит ремонтно-восстановительные работы по ликвидации прорыва на поврежденном участке.

После устранения повреждения линии водоснабжение в Карабулаке будет восстановлено.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Количество обратившихся в больницу после ДТП с автобусами в Ингушетии превысило 30 человек
Прокурор Ингушетии взял на контроль проверочные мероприятия по факту ДТП с пассажирскими автобусами
По факту ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Ингушетии проводится проверка
В Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса, есть пострадавшие
Почти 81 млн руб. получит Ингушетия на докапитализацию фонда микрофинансирования
Правоохранители изъяли у жителей Ингушетии «Тропикамид», «Лирику» и «марихуану»
За сутки Covid-19 в Ингушетии выявлен у 39 человек
В Ингушетии планируют открыть мечети в зависимости от эпидемситуации в регионе
Субботник по очистке берегов реки Асса в Ингушетии приурочили ко Дню республики и празднику экологов
Аэропорту «Магас» от МВД по Ингушетии безвозмездно передана система досмотра ручной клади
В Ингушетии с 8 июня начнут снимать введенные из-за Covid-19 ограничения

Главное

Яндекс.Метрика

 