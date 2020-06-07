В Карабулаке устраняют последствия повреждения водопровода во время укладки асфальта

«При проведении подрядчиками ремонтных работ по укладке асфальта по улице Кирова случайно задета водопроводная труба, поэтому прекращена подача воды в городе», — сказал представитель мэрии.

Он пояснил, что на текущий момент бригада специалистов проводит ремонтно-восстановительные работы по ликвидации прорыва на поврежденном участке.

После устранения повреждения линии водоснабжение в Карабулаке будет восстановлено.