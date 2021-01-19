В Карабулаке установят спортивную площадку ГТО в рамках проекта «Спорт — норма жизни»
На территории Карабулака в текущем году планируют построить спортивную площадку со специальным оборудованием, предназначенную для подготовки к выполнению и проведению тестирования нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».
На данной площадке жители города и близлежащих районов смогут сдать нормы ГТО.
О планах строительства площадки и о выделении под этот объект земельного участка говорили на встрече в Карабулаке начальник отдела массовой физической культуры Минспорта РИ Магомед Мархиев и мэр города Карабулака Магомед-Башир Осканов.
«Развитие комплекса «Готов к труду и обороне» — это одно из направлений реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», — цитирует министра физической культуры и спорта Ингушетии Али Дошхоклоева его пресс-служба.
Он также добавил, что такое событие, как открытие спортивной площадки ГТО в Карабулаке, станет мощным импульсом для молодых спортсменов к достижению более высоких результатов, а для остальных жителей города — к занятиям физической культурой и спортом.