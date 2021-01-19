На данной площадке жители города и близлежащих районов смогут сдать нормы ГТО.

О планах строительства площадки и о выделении под этот объект земельного участка говорили на встрече в Карабулаке начальник отдела массовой физической культуры Минспорта РИ Магомед Мархиев и мэр города Карабулака Магомед-Башир Осканов.

«Развитие комплекса «Готов к труду и обороне» — это одно из направлений реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», — цитирует министра физической культуры и спорта Ингушетии Али Дошхоклоева его пресс-служба.

Он также добавил, что такое событие, как открытие спортивной площадки ГТО в Карабулаке, станет мощным импульсом для молодых спортсменов к достижению более высоких результатов, а для остальных жителей города — к занятиям физической культурой и спортом.