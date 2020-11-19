В Карабулаке улучшили качество дороги во втором микрорайоне города в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Карабулака, автомобилистам теперь удобнее двигаться по улице Тихой, гравийное покрытие здесь заменили на асфальтобетонное.

Этот локальный участок дорожной сети имеет важное значение, он ведёт от одной из центральных магистралей к месту расположения действующего детского сада, строящегося многоквартирного дома, а также в этом районе, согласно генеральному плану развития города, предполагается возведение ещё ряда социальных объектов, в том числе здания муниципальной больницы.