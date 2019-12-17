В Карабулаке улучшают качество местных дорог
В Карабулаке завершены работы по ремонту дорог за счёт внебюджетных средств, пролегающих по улицам Борова и Малгобекской общей протяжённостью полтора километра.
На место проведения работ, сообщает пресс-служба мэрии города, было завезено необходимое количество песчано-гравийной смеси, проведены профилирование и грейдирование с привлечением необходимой техники.
Мероприятие проведено с подключением заинтересованных сторон за счёт внебюджетных возможностей.