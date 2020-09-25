В Карабулаке состоялось заседание антикоррупционной комиссии

Начальник отдела по архитектуре, градостроительству и землеустройству администрации города Магомед Цуров рассказал, что специалисты отдела осуществляют постоянный контроль над соблюдением требований законодательства, нормативно-правовых актов при выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию. В части усиления контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности проводится проверка законности возведения объектов, на сегодняшний день выявлены два самостроя, на которые не были выданы разрешения, материалы по ним переданы в суд. В рамках реализации муниципального контроля в Карабулаке также проводится работа по пресечению самовольного занятия земельных участков.

Следующий доклад был посвящён предупреждению коррупционных правонарушений в сфере распоряжения и пользования муниципальным имуществом. Начальник отдела архива, похозяйственного учёта и имущественных отношений мэрии Карабулака Магомед Оздоев в своём отчёте рассказал, какая работа проводится по совершенствованию системы учёта муниципального имущества.

По его словам, вся информация о муниципальном имуществе доступна на сайте администрации, на официальном сайте торгов в обязательном порядке размещается информация о проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров на право пользования муниципальным имуществом. Он сообщил, что все договора аренды земельных участков, по которым не произведена своевременная оплата арендных платежей, переданы в юридический отдел администрации города для расторжения договоров и взыскания задолженности в судебном порядке.

Заключительный пункт повестки заседания касался рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу судебных решений о признании недействительными ненормативных правовых актов, действий различных органов власти и отдельных должностных лиц.