В Карабулаке состоялась очередная отправка молодых людей в ряды Вооружённых сил России

По словам начальника отдела военно-учётного стола города Алаудина Картоева, осенний призыв идёт без срывов. При общем наряде 12 человек на службу в армию отправились 2 жителя Карабулака.

По информации пресс-службы мэрии муниципального образования, до конца года впереди ещё три отправки, призывная кампания официально завершается 4 декабря.