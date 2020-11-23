Призыв

В Карабулаке состоялась очередная отправка молодых людей в ряды Вооружённых сил России

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В Карабулаке состоялась четвёртая по счёту отправка молодых людей в ряды Вооружённых сил России.

По словам начальника отдела военно-учётного стола города Алаудина Картоева, осенний призыв идёт без срывов. При общем наряде 12 человек на службу в армию отправились 2 жителя Карабулака.

По информации пресс-службы мэрии муниципального образования, до конца года впереди ещё три отправки, призывная кампания официально завершается 4 декабря.

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