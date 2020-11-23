В Карабулаке состоялась очередная отправка молодых людей в ряды Вооружённых сил России
В Карабулаке состоялась четвёртая по счёту отправка молодых людей в ряды Вооружённых сил России.
По словам начальника отдела военно-учётного стола города Алаудина Картоева, осенний призыв идёт без срывов. При общем наряде 12 человек на службу в армию отправились 2 жителя Карабулака.
По информации пресс-службы мэрии муниципального образования, до конца года впереди ещё три отправки, призывная кампания официально завершается 4 декабря.