В Карабулаке согласовали местоположение границ земельных участков

В актовом зале мэрии Карабулака под председательством исполняющего обязанности главы города Магомед-Башира Осканова состоялось заседание согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала 06:03:0000001.

В мероприятии также приняли участие вице-мэр Карабулака Азраил Джандигов, сотрудники отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации города Хизир Плиев и Магомед Цуров, заместитель начальника отдела обработки документов и обеспечения учётных действий ФГБУ «ФКП Россреестра» по Ингушетии Шамиль Мислауров, представитель Ассоциации СРО «ОКИС» Александр Муса-оглы.

По итогам обсуждения вынесенного на встречу вопроса собравшиеся приняли решение согласовать местоположение границ представленных в карт-планах земельных участков. В указанном кадастровом квартале расположены 2121 земельный участок и 1418 объектов капитального строительства.