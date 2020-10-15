Налоги

В Карабулаке работает межведомственная рабочая группа по легализации объектов налогообложения

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Межведомственная рабочая группа по легализации объектов налогообложения, снижения теневой занятости, пополнения доходной части бюджета проводит рейдовые мероприятия в Карабулаке.

В состав группы входят представители администрации города, налоговой службы, инспекции труда, Роспотребнадзора, Центра занятости.

В ходе посещения объектов оптово-розничной торговли, оказания услуг населению, строительных площадок проверяется наличие трудовых договоров, заключённых работодателями с сотрудниками, подтверждающих документов на осуществление предпринимательской деятельности. Кроме того, проводится мониторинг соблюдения предписаний, связанных с эпидемиологической ситуацией на территории республики.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Карабулака, по итогам мероприятия предпринимателям указали на выявленные нарушения, которые должны быть устранены в ближайшее время, им также даны разъяснения о необходимости соблюдения масочного и перчаточного режимов, социальной дистанции, дезинфекции рабочих помещений в период распространения коронавирусной инфекции.

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