В Карабулаке проводятся рейды по выявлению неформальной занятости

В рейде приняли участие главный специалист отдела экономики и торговли администрации города Анзор Аушев, инспекторы Сунженской межрайонной налоговой инспекции Магомед Ялхороев и Ахмед Оздоев.

В ходе очередного рейда рабочая группа посетила 18 торговых объектов, расположенных на улице Джабагиева в районе рынка «Дары природы». Как отметила пресс-служба мэрии Карабулака, по итогам проверки зафиксирован ряд правонарушений: отсутствие налоговой регистрации, трудовых договоров с работниками. Также в некоторых торговых точках не был оформлен уголок потребителя.