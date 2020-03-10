Занятость

В Карабулаке проводятся рейды по выявлению неформальной занятости

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В Карабулаке проводятся рейды по выявлению неформальной занятости и лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность.

В рейде приняли участие главный специалист отдела экономики и торговли администрации города Анзор Аушев, инспекторы Сунженской межрайонной налоговой инспекции Магомед Ялхороев и Ахмед Оздоев.

В ходе очередного рейда рабочая группа посетила 18 торговых объектов, расположенных на улице Джабагиева в районе рынка «Дары природы». Как отметила пресс-служба мэрии Карабулака, по итогам проверки зафиксирован ряд правонарушений: отсутствие налоговой регистрации, трудовых договоров с работниками. Также в некоторых торговых точках не был оформлен уголок потребителя.

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