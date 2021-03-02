В Карабулаке проводят мониторинг жилищно-бытовых условий граждан почтенного возраста

В одном из таких мероприятий принял участие заместитель главы города Иналук Мальсагов.

«83-летний Юсуп Матиев радушно встретил гостя, рассказал о своём трудовом пути, вспомнил о тяжёлых годах депортации ингушского народа в 1944 году, пережитых лично им суровых испытаниях», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Карабулака.

Хозяин дома на улице Первомайской, с которым под одной крышей живут ещё его взрослые сын и дочь, благодарил за оказанное ему внимание. В завершение визита работники социального отдела мэрии передали дедушке продукты питания первой необходимости.