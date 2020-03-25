В Карабулаке проводится расчистка русла реки Сунжа

Работа проводится в рамках реализации намеченного плана мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод.

Очищаются места, наиболее подверженные образованию заторов, подмостовые пространства и прилегающие к ним территории на улицах Промысловой и Заречной. В настоящее время работы с помощью специальной техники активно ведутся в районе центрального городского моста.