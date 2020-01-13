Благоустройство

В Карабулаке проводится работа по замене старых металлических мусорных баков на более современные

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В Карабулаке проводится работа по замене старых металлических мусорных баков ёмкостью 450 литров на более современные пластиковые 1100-литровые контейнеры.

По информации пресс-службы мэрии города, 9 и 10 января на десяти площадках уже установили в общей сложности 20 новых мусорных баков. Они появились возле многоквартирных домов на улицах Джабагиева, 35 и 40, Рабочей, 37, Осканова, 34, 136 и 22, Балкоева, 34, Нефтяной, 11. Предполагается, что под мучные изделия будут выделены отдельные баки.

В мэрии особо отметили, что нельзя складировать в контейнер старые запчасти автомобилей и покрышки, краски, лаки. Весь этот мусор относится к категории крупногабаритного.

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