В Карабулаке проводится работа по замене старых металлических мусорных баков на более современные

По информации пресс-службы мэрии города, 9 и 10 января на десяти площадках уже установили в общей сложности 20 новых мусорных баков. Они появились возле многоквартирных домов на улицах Джабагиева, 35 и 40, Рабочей, 37, Осканова, 34, 136 и 22, Балкоева, 34, Нефтяной, 11. Предполагается, что под мучные изделия будут выделены отдельные баки.

В мэрии особо отметили, что нельзя складировать в контейнер старые запчасти автомобилей и покрышки, краски, лаки. Весь этот мусор относится к категории крупногабаритного.