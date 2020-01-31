В Карабулаке проверили многоквартирные дома с индивидуальным отоплением квартир

Проверка организована с целью предотвращения несчастных случаев, связанных с утечками газа, неисправностями газового оборудования и его неправильной эксплуатации.

В ходе мероприятия жильцов многоквартирных домов, расположенных на улице Осканова, проинформировали о необходимости заключения договора со специализированной организацией, имеющей в своем составе аварийно-диспетчерскую службу, о техническом обслуживании газовых приборов. Горожанам раздали памятки о пожарной безопасности в осенне-зимний период и о правилах пользования газовыми приборами в квартирах.