В Карабулаке проверили многоквартирные дома с индивидуальным отоплением квартир

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В Карабулаке прошло профилактическое мероприятие в многоквартирных жилых домах на предмет соответствия источников теплоснабжения, применяемых при индивидуальном отоплении квартир, требованиям законодательства, а также техническим условиям и нормам пожарной безопасности.

Проверка организована с целью предотвращения несчастных случаев, связанных с утечками газа, неисправностями газового оборудования и его неправильной эксплуатации.

В ходе мероприятия жильцов многоквартирных домов, расположенных на улице Осканова, проинформировали о необходимости заключения договора со специализированной организацией, имеющей в своем составе аварийно-диспетчерскую службу, о техническом обслуживании газовых приборов. Горожанам раздали памятки о пожарной безопасности в осенне-зимний период и о правилах пользования газовыми приборами в квартирах.

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