В Карабулаке проверили магазины, реализующие пиротехнику

По информации пресс-службы мэрии города, в мероприятии приняли участие представители отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации, отдела надзорной деятельности и профилактической работы, Роспотребнадзора, молодёжного совета города.

Обнаруженная пиротехника проверяется на соблюдение требований к продаже, правил хранения, наличие необходимой документации, маркировки, срока годности, на соответствие других параметров. С владельцами торговых предприятий и продавцами проводятся беседы о недопустимости нарушений при обороте пиротехнических изделий, который резко возрастает в новогодние праздники. Данные проверки будут проводиться на территории муниципального образования до середины января 2020 года.