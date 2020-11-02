В Карабулаке провели масштабную благотворительную акцию

В продуктовые наборы вошли мясо, мука, сахар и рис. 750 кг мяса выделил нуждающимся директор ГУП «Карабулакское» Магомед-Башир Галаев. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, всего помощь была оказана более 200 семьям.

Глава города Магомед-Башир Осканова поблагодарил благотворителя за оказанную местным жителям поддержку, а также выразил признательность всем, кто поучаствовал в этом благом деле.