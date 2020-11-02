Благотворительность

В Карабулаке провели масштабную благотворительную акцию

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В Карабулаке оказали продовольственную поддержку многодетным и малообеспеченным семьям. Благотворительная акция была приурочена к годовщине трагических событий осени 1992 года.

В продуктовые наборы вошли мясо, мука, сахар и рис. 750 кг мяса выделил нуждающимся директор ГУП «Карабулакское» Магомед-Башир Галаев. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, всего помощь была оказана более 200 семьям.

Глава города Магомед-Башир Осканова поблагодарил благотворителя за оказанную местным жителям поддержку, а также выразил признательность всем, кто поучаствовал в этом благом деле.

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