Безопасность

В Карабулаке провели акцию «Без светоотражателя небезопасно»

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С учащимися средней общеобразовательной школы N 1 города Карабулака было проведено мероприятие «Без светоотражателя небезопасно».

В ходе данной акции сотрудники полиции рассмотрели со школьниками дорожные ситуации, в которых оказываются юные пешеходы в условиях утренних и вечерних сумерек, сообщила пресс-служба мэрии города. Школьники изучили, как влияет состояние дороги и погода на тормозной путь автомобиля, а также каким образом цветовая гамма одежды влияет на расстояние, с которого водитель имеет возможность заметить пешехода.

Затем гостями мероприятия были вручены светоотражающие браслеты школьникам. Полицейские наглядно разъяснили ребятам, как необходимо использовать световозвращающие элементы, чтобы они были заметны со всех сторон предполагаемого движения автомашин.

Также ребятам напомнили, что переходить проезжую часть можно только в установленных для этого местах, предварительно убедившись в безопасности перехода.

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