В Карабулаке прошёл турнир по мини-футболу среди детских любительских команд

Спортивное мероприятие было посвящено Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В состязаниях, организованных администрацией города, приняли участие пять команд.

По итогам мини-футбольных баталий победитель и призёры соревнований получили кубки, медали в соответствии с занятыми местами, а также отличившихся участников поощрили ценными подарками. В награждении лучших команд турнира принял участие глава Карабулака Магомед-Башир Осканов, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэра.