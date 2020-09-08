Футбол

В Карабулаке прошёл турнир по мини-футболу среди детских любительских команд

0

На муниципальном стадионе имени Идриса Зязикова в Карабулаке прошёл турнир по мини-футболу среди детских любительских команд.

Спортивное мероприятие было посвящено Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В состязаниях, организованных администрацией города, приняли участие пять команд.

По итогам мини-футбольных баталий победитель и призёры соревнований получили кубки, медали в соответствии с занятыми местами, а также отличившихся участников поощрили ценными подарками. В награждении лучших команд турнира принял участие глава Карабулака Магомед-Башир Осканов, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэра.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии меньше всего курильщиков — Росстат
Около 300 граммов марихуаны изъято у двух жителей Ингушетии
Ингушетия в числе регионов с невысокой зарплатой работников
Ряд участников свадебных кортежей в Ингушетии привлекут к ответственности за бесцельную стрельбу
В сельском поселении Экажево Ингушетии отключат свет из-за ремонтных работ
Праздничные мероприятия к 250-детию единения Ингушетии с Россией будут транслироваться на больших экранах в муниципалитетах
Ингушских школьников приглашают к участию в творческом конкурсе «Исцеляющая природа»
Ингушская делегация представила республику на форуме «Живые традиции» в Махачкале
19 сентября в Ингушетии пройдет масштабный субботник, в рамках волонтерской акции «Всемирный день чистоты «Сделаем!»
В Ингушетии прошел фестиваль уличного кино
Прокуратура подключилась к расследованию инцидента с погибшим и пострадавшими на федеральной трассе в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 