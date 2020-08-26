Благоустройство

В Карабулаке прошла очередная масштабная акция по санитарной очистке города

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В Карабулаке прошла очередная масштабная акция по санитарной очистке и благоустройству города.

В рамках мероприятия коллектив мэрии во главе со своим руководителем Магомед-Баширом Оскановым приводил в порядок прилегающую к административному зданию территорию. Кроме сотрудников различных организаций Карабулака, в акции также активное участие приняли активисты местного молодёжного совета, они очистили берег реки Сунжа от бытового мусора.

На территории муниципального образования, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии, запланирована целая серия подобных мероприятий, чтобы привести город в образцовый порядок к 25-летнему дню его рождения.

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