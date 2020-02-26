Дзюдо

В Карабулаке прошел турнир по дзюдо, приуроченный к очередной годовщине депортации ингушского народа

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Накануне спортивная школа Карабулака стала местом проведения юношеского турнира по дзюдо, приуроченного к трагической дате — дню депортации ингушского народа. Об этом «Ингушетии» сообщил организатор турнира Магомед Султыгов.

По его информации, первенство на татами оспаривали около ста юных дзюдоистов, представлявших секции борьбы разных населенных пунктов республики.

Победители и призеры состязаний были награждены памятными медалями и грамотами.

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