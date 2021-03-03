В Карабулаке проинспектировали объекты, намеченные к благоустройству в этом году

«В ходе рабочего мероприятия вице-мэр Карабулака Азраил Джандигов уделил особое внимание мини-стадиону на улице Кирова. Для жителей третьего и четвёртого микрорайонов это единственная площадка в шаговой доступности для занятий физической культурой и спортом. Согласно проекту здесь уложат искусственное покрытие для мини-футбола, установят воркаут-площадку, скамейки и урны, сделают освещение и парковочную зону для автотранспорта», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города.

Также акцент был сделан на улице Рабочей, где отмечается высокая концентрация социальных объектов: здесь расположены больница, станция скорой помощи, детский сад, отделение почтовой связи. На данном участке между улицами Осканова и Градусова предполагается замена асфальтобетонного покрытия дороги, устройство пешеходного тротуара и освещения, обустройство парковочной зоны для автомобилей, установка скамеек и урн.