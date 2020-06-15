В Карабулаке продолжается масштабная работа по очистке территории, примыкающей к бывшей республиканской свалке

Масштабная работа проводится по указанию главы города Магомед-Башира Осканова. В мероприятии задействованы сотрудники местной управляющей компании, привлечена необходимая техника, представители мэрии, сообщает её пресс-служба, оказывают возможное содействие.

«Это трудоёмкий и затратный процесс для администрации города, но власти вынуждены реагировать на данное безобразие, чтобы устранить источник неудобств для населения. Безответственные граждане, несмотря на все предупреждения и просьбы, незаконно завозят и сбрасывают здесь свой мусор», — сообщили в мэрии.

Уже четвёртый год как свалка официально закрыта, к 2022 году за счёт федеральных средств предполагается её рекультивация.