В Карабулаке продолжается масштабная работа по очистке территории, примыкающей к бывшей республиканской свалке
В Карабулаке активными темпами продолжается очистка загрязнённой мусором территории, примыкающей к бывшему полигону твердых бытовых отходов республиканского значения.
Масштабная работа проводится по указанию главы города Магомед-Башира Осканова. В мероприятии задействованы сотрудники местной управляющей компании, привлечена необходимая техника, представители мэрии, сообщает её пресс-служба, оказывают возможное содействие.
«Это трудоёмкий и затратный процесс для администрации города, но власти вынуждены реагировать на данное безобразие, чтобы устранить источник неудобств для населения. Безответственные граждане, несмотря на все предупреждения и просьбы, незаконно завозят и сбрасывают здесь свой мусор», — сообщили в мэрии.
Уже четвёртый год как свалка официально закрыта, к 2022 году за счёт федеральных средств предполагается её рекультивация.