В Карабулаке привлекли гражданку к административной ответственности за размещение бытовых отходов в неположенном месте

В ходе ежедневного мониторинга и рейдовых мероприятий сотрудниками мэрии выявляются очаги незаконных навалов мусора.

Так, на последнем заседании административной комиссии, сообщила пресс-служба мэрии города, рассматривался материал о нарушении правил благоустройства территории города, которое выразилось в размещении в несанкционированном месте на улице Балкоева коммунальных бытовых отходов. После проведения проверки на жительницу города был выписан соответствующий протокол.

В связи с тем, что виновное лицо ранее привлекалось к ответственности за аналогичное правонарушение, по итогам изучения представленного протокола члены административной комиссии проголосовали за привлечение данной гражданки к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей.