В Карабулаке приняли городской бюджет на следующий год

Документ принят на заседании городского совета депутатов. Накануне в стенах местного законодательного собрания состоялись публичные слушания, на которых был рассмотрен проект основного финансового плана муниципального образования.

Бюджет получился бездефицитным, по сравнению с предыдущим периодом он увеличился на 7 млн рублей.