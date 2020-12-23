В Карабулаке приняли городской бюджет на следующий год
Бюджет города Карабулака на 2021 год составил 137 миллионов 883 тысячи 810 рублей, об этом газете «Ингушетия» сообщила пресс-служба мэрии города.
Документ принят на заседании городского совета депутатов. Накануне в стенах местного законодательного собрания состоялись публичные слушания, на которых был рассмотрен проект основного финансового плана муниципального образования.
Бюджет получился бездефицитным, по сравнению с предыдущим периодом он увеличился на 7 млн рублей.