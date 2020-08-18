В Карабулаке представители молодёжи предложили на День города провести квест

Вице-мэр Карабулака Иналук Мальсагов оценил задумку, поручив ответственным лицам проработать вопрос. Предполагается, что приключение будет связано с местными достопримечательностями. Как рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии, подобные мероприятия прививают интерес к истории родного города, воспитывают патриотические чувства.

До 25 августа в общий сценарий празднования Дня города ещё могут вноситься точечные коррективы, оригинальные идеи и соображения, которые обогатят программу мероприятия, сделают праздник более красочным и интересным.