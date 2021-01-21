В Карабулаке планируется начать строительство нового детского сада в рамках нацпроекта «Демография»

Дошкольный образовательный объект будет возведён в первом микрорайоне города в рамках реализации национального проекта «Демография». Ранее площадка под его строительство была определена на улице Джейрахской с учётом мнения местных жителей.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, в этом микрорайоне расположено порядка 400 дворов, здесь проживает несколько тысяч человек. Ближайший детский сад находится примерно в трёх километрах, острая необходимость данного объекта была очевидна.

Это будет уже третий детский сад, построенный в Карабулаке за последние три года за счёт федеральных средств. Реализация нацпроекта «Демография» помогает существенно снизить напряжённость в городе с очерёдностью в дошкольные учреждения.