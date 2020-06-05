В Карабулаке оценивают ущерб после прошедшего сильного ливня со шквалистым усилением ветра

В мэрии города, сообщает её пресс-служба, было принято решение о создании комиссии по оценке ущерба от стихии. Аварийно-ремонтные бригады ресурсоснабжающих организаций при поддержке специалистов мэрии и МЧС работают в усиленном режиме.

По поручению градоначальника сетевым организациям и коммунальным службам сотрудниками администрации города оказывалась вся необходимая помощь, в частности по уборке общественных территорий от сломанных веток деревьев и мусора, обеспечению доступа к сетям для проведения экстренных ремонтных работ.