В Карабулаке оценивают ущерб после прошедшего сильного ливня со шквалистым усилением ветра

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Представители администрации Карабулака и сотрудники МЧС организуют подворные обходы с целью мониторинга обстановки для оказания адресной помощи населению по восстановлению повреждённых элементов кровель домов и хозяйственных строений.

В мэрии города, сообщает её пресс-служба, было принято решение о создании комиссии по оценке ущерба от стихии. Аварийно-ремонтные бригады ресурсоснабжающих организаций при поддержке специалистов мэрии и МЧС работают в усиленном режиме.

По поручению градоначальника сетевым организациям и коммунальным службам сотрудниками администрации города оказывалась вся необходимая помощь, в частности по уборке общественных территорий от сломанных веток деревьев и мусора, обеспечению доступа к сетям для проведения экстренных ремонтных работ.

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