В Карабулаке ликвидируют крупную аварию на водопроводе

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Жителям частных домов в Карабулаке отключили холодную воду на время устранения прорыва трубопровода, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе местной администрации.

«При проведении ремонтных работ на улице Берда Евлоева дорожники повредили пластиковую трубу большого диаметра», — сказал сотрудник пресс-службы мэрии.

По его словам, в связи с необходимостью проведения экстренных работ на месте крупной аварии водопровода в четвёртом микрорайоне Карабулака прекращено водоснабжение в городе.

Заранее горожане оповещены об отключении, муниципальные власти призвали их запастить водой.

К устранению прорыва линии подключена аварийно-ремонтная бригада. Аварию планируется ликвидировать в ближайшие часы.

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