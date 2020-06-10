В Карабулаке ликвидируют крупную аварию на водопроводе
Жителям частных домов в Карабулаке отключили холодную воду на время устранения прорыва трубопровода, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе местной администрации.
«При проведении ремонтных работ на улице Берда Евлоева дорожники повредили пластиковую трубу большого диаметра», — сказал сотрудник пресс-службы мэрии.
По его словам, в связи с необходимостью проведения экстренных работ на месте крупной аварии водопровода в четвёртом микрорайоне Карабулака прекращено водоснабжение в городе.
Заранее горожане оповещены об отключении, муниципальные власти призвали их запастить водой.
К устранению прорыва линии подключена аварийно-ремонтная бригада. Аварию планируется ликвидировать в ближайшие часы.