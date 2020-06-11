В Карабулаке ликвидировали последние очаги тления на территории бывшей республиканской свалки

Накануне по инициативе руководства города по следам случившегося возгорания мусора глава Карабулака Магомед-Башир Осканов и министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомед Евлоев вместе с сопровождающими посетили свалку. Благодаря оперативной реакции городских властей и активным действиям местной пожарной службы очаги горения были быстро локализованы, и к часу ночи пожар удалось потушить.

Представители Минприроды заверили со своей стороны, что также задействуют свои возможности для очистки загрязнённой территории рядом с полигоном, более активно включатся в борьбу по пресечению сброса мусора и поджогов отходов. Глава Карабулака и руководитель Минприроды договорились о создании совместной рабочей группы, принятии профилактических мер и усилении контроля за свалкой.

Градоначальник, сообщила его пресс-служба, отметил, что замусоренный участок земли в районе биотермической ямы уже дважды проходил в текущем году полную очистку силами муниципалитета.