В Карабулаке единороссы чествовали медицинских работников «красной зоны»

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Секретарь карабулакского отделения «Единой России» Магомед Мартазанов и депутаты городского совета отметили самоотверженный труд медицинских работников благодарственными письмами и почетными грамотами.

«Главный врач карабулакской больницы Зара Албакова грамотно организовала бригаду по работе с ковид-пациентами. Они все ведут наблюдение на дому и при необходимости осуществляют госпитализацию. Благодаря ей и медицинскому персоналу было спасено много жизней», — отметил Магомед Мартазанов.

«У нас есть больные ковидом, они не лежат в больницах, они предпочитают лечиться дома. Врачи и медицинские работники, которых мы сегодня отметили, — это те, кто работают именно с такими людьми. О них мало говорят, но они есть, и поэтому мы захотели со своей стороны отблагодарить их», — цитирует заместителя исполнительного секретаря Радимхан Гулиеву пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Как отметила депутат Лида Аушева, врачи, санитарки и медсестры проводят по несколько часов в защитных костюмах, в них сложно долго находиться, ещё сложнее делать уколы и ставить капельницы.

«Но, несмотря на усталость, сегодня они улыбаются, а нам приятно, что мы смогли сделать для них хоть что-то», — подчеркнула Аушева.

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