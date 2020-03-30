В Карабулаке демонтируют незаконно установленные ларьки

Следом за первыми двумя ларьками на улице Нефтяной снесли ещё два киоска, установленных без разрешения, сообщает пресс-служба мэрии города. Когда увещевания и предписания не смогли заставить собственников самостоятельно убрать свои помещения, властям пришлось прибегнуть к их принудительному демонтажу.

Мероприятие провели работники мэрии и сотрудники местной управляющей компании, необходимая техника была нанята за счёт администрации города. Вокруг данных объектов, прозванных в народе «консервными банками», сложился негативный фон, горожане жаловались, что они создают им неудобства, расположены в самом неподходящем месте. Их дислокация и внешний вид не соответствовали современным запросам, часть из них, по сути, была заброшена.

По мнению мэрии города, землю, которую они занимают, можно было бы использовать с пользой для людей. Предприниматели также не спешили узаконить свою деятельность. Городские власти не намерены мириться с данным произволом, и работа по наведению порядка в этой сфере будет набирать обороты. Высвобождаемые общественные пространства планируется благоустроить.