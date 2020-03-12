В Карабулаке чествовали тружеников тыла

Так, градоначальник, по информации его пресс-службы, вместе с сотрудниками социального отдела мэрии посетил 90-летнего Мусу Матиева, проживающего на улице Кирова. Долгожитель встретил гостей на крыльце своего дома. Глава города вручил ему юбилейную медаль, праздничную корзину с фруктами и вкусными угощениями.

Весть о начале страшной войны застала его в 11-летнем возрасте, по реакции старших родственников он понял, что случилось что-то очень тревожное. По его воспоминаниям это были очень тяжёлые годы, семья Матиевых перенесла много лишений, особенно трудно вспоминать время потери близких. За одной большой бедой последовала другая — депортация ингушского народа в далёкие холодные степи Казахстана и Средней Азии.