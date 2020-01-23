В Карабулаке борются с несанкционированными нестационарными объектами торговли

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На очередном мероприятии в мэрии Карабулака, сообщает её пресс-служба, рассматривался ряд случаев нарушения правил благоустройства, связанных с размещением на территории города несанкционированных нестационарных объектов торговли.

Данные торговые точки по реализации фруктов и овощей были расположены вне мест, определённых для НТО, без соответствующего разрешения местной администрации. Нарушения были выявлены сотрудниками мэрии в ходе рейдовых проверок. Предприниматели объясняли свои проступки незнанием, что совершают что-то противоправное. Им были предложены специально отведённые участки города для реализации подобных видов продукции в соответствии с принятой схемой размещения НТО.

По предложению председателя административной комиссии, заместителя главы города Азраила Джандигова, участники заседания в мэрии проголосовали за привлечение каждого провинившегося к административной ответственности в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

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